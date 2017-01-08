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Menemen eski İlçe Emniyet Müdürü Atay tutuklandı

İzmir'de, 'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alınan 9 eski emniyet mensubundan 5'i tutuklandı

08 Ocak 2017 00:03

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'FETÖ/PDY' soruşturmasında gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen müdür, komiser ve amir rütbesindeki 9 emniyet görevlisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Menemen eski İlçe Emniyet Müdürü Kamil Atay ile Hamza Yağız, Cavit İhtiyar, Fatma Sipahi ve Nermin Bakır, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Şakir M. yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, Muhammet Y.P, Harun R.C. ve Osman U, mahkemeden serbest bırakıldı.

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