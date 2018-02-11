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Spor

Menemen en karlı takım

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

11 Şubat 2018 15:20

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Sancaktepe Belediyespor\'u 2-1 yenip iç sahada 11\'de 11 yapan Menemen Belediyespor, zirve yarışındaki rakipleri Afjet Afyonspor ve Hatayspor\'un puan kaybettiği haftayı karlı kapattı. Zirve yarışında \"Ben de varım\" diyen sarı-lacivertliler, lider Afyonspor\'la arasındaki puan farkını 3\'ten 1\'e indirdi. Teknik direktör Suat Kaya, maçın ilk yarısını 1-0 geride kapattıklarını ancak ikinci devrede kendilerine yakışan futbolu ortaya koyduklarını söyledi.
Taraftara desteklerinden ötürü teşekkür eden Kaya, \"Şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağız. Lig uzun maraton, elbette herkes puan kaybedebilir. Ancak artık çok dikkatli olmalıyız\" dedi.
İzmir ekibi, 14 Şubat Çarşamba günü Amed Sportif deplasmanına çıkacak.
Öte yandan Menemen Belediyespor\'un en golcü oyuncusu Samed Ali Kaya, 4\'üncü sarı kartını görüp cezalı duruma düştü. 

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