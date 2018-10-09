Menemen bu kez deplasmanda esti

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Fethiyespor galibiyetiyle kendine gelen Menemen Belediyespor, bu sezon deplasmanlarda kayıp yaşamadı.

Geçen sezon evinde 19 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde edip rekor kıran sarı-lacivertliler bu sene ise tam tersi bir görüntü ortaya koydu. Evinde oynadığı 3 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alıp 5 puan bırakan İzmir ekibi dış sahada 3\'te 3 yaptı. Menemen, Fatih Karagümrük, Tokatspor ve Fethiyespor deplasmanlarından 1-0\'lık galibiyetle döndü.

Evinde ise 3 karşılaşmayı cezası yüzünden seyircisiz oynayan Menemen Belediyespor, Darıca Gençlerbirliği\'ni 5-1 yendi. Ardından Tarsus İdman Yurdu ile 2-2 berabere kalan Menemen, Tuzlaspor\'a 4-0 mağlup oldu. Teknik direktör Suat Kaya taraftardan yoksun sahaya çıkmanın büyük handikap olduğunu belirterek, \"Maalesef ceza yüzünden seyircimiz yanımızda değildi. Taraftarımız olsaydı farklı bir tablo ortaya çıkardı. Cezamız bitti, Kahramanmaraş maçında onlara kavuşacağız\" dedi.