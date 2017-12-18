Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta ilk devrenin son haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Eyüpspor\'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Menemen Belediyespor\'un tesellisi liderlik koltuğunu bırakmamak oldu.

Bu sezon ligdeki 3\'üncü mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler zirve yarışındaki rakipleri Sivas Belediyespor, Hatayspor ve Afjet Afyonspor\'un da kayıp yaşamasıyla 38 puan ve averajla 17 haftayı devreyi ilk sırada tamamladı.

Teknik direktör Suat Kaya, kendilerinin yanı sıra Sivas Belediyespor, Hatayspor ve Afyonspor\'un da aynı puanda olduğunu hatırlatarak, \"Son yılların en çekişmeli sezonunu yaşıyoruz. Devreyi lider bitirdiğimiz için mutluyuz. Ancak Eyüpspor deplasmanında kazanmak adına hiç bir şey yapmadık. Futbolcularımız biraz erken tatile çıktı. Bir daha asla rehavete izin vermem. Yapacağımız transferlerle ikinci yarıya çok daha güçlü gireceğiz\" dedi.