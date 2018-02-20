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Spor

Menemen Belediyespor'un kader haftaları

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Afjet Afyonspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğunu geri alan Menemen Belediyespor, 3 haftalık periyotta adeta kader maçları oynayacak

20 Şubat 2018 15:29

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Afjet Afyonspor\'u 2-0 yenerek liderlik koltuğunu geri alan Menemen Belediyespor, 3 haftalık periyotta adeta kader maçları oynayacak. 
Bu hafta Kastamonuspor 1966 deplasmanına çıkacak sarı-lacivertliler, ardından şampiyonluk yolundaki rakipleri Keçiörengücü ve Hatayspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü\'yle evinde kozlarını paylaşacak sarı-lacivertliler, Hatayspor\'la ise dış sahada puan mücadelesi verecek. 
Teknik direktör Suat Kaya, önlerinde zorlu bir süreç yaşayacaklarını ancak takımının her karşılaşmayı kazanacak kapasitede olduğunu söyledi. Liderliği bırakmak istemediklerini belirten Kaya, \"Her maç final havasında geçecek. Önümüzdeki 3 maçı kayıpsız geçeceğimize inanıyorum. Ardından da bu kez kümede kalma mücadelesi veren takımlarla oynayacağız. En iyi şekilde maçlara hazırlanacağız\" dedi. 
 

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