T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemen Belediyespor'un gözü Hatayspor'da

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Keçiörengücü ile uzatmada bulduğu golle 2-2 berabere kalarak bu sezon kendi sahasındaki 13'üncü maçında ilk kez puan kaybı yaşayan lider Menemen Belediyespor, pazar günü deplasmanda takipçisi Hatayspor'la

05 Mart 2018 18:15

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Keçiörengücü ile uzatmada bulduğu golle 2-2 berabere kalarak bu sezon kendi sahasındaki 13\'üncü maçında ilk kez puan kaybı yaşayan lider Menemen Belediyespor, pazar günü deplasmanda takipçisi Hatayspor\'la oynayacağı kritik karşılaşmaya odaklandı. 
Ligde 57 puanla zirvede yer alan İzmir ekibi, 55 puanı bulunan 2\'nci sıradaki rakibini yenerek koltuğunu korumayı hedefliyor. İç sahada Menemen\'den sonra en başarılı takım olan Hatayspor, taraftarının önünde oynadığı 12 maçta sadece 1 gol yedi. 
Öte yandan Sarı-lacivertlilerde Kerem Bulut ve Ardahan\'ın tedavisi sürüyor. Murat Erdemir ise cezalı durumda.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA TFFLig Kırmızı GrupKeçiörengücüMenemen BelediyesporHataysporMenemenSarılacivertlilerde Kerem BulutArdahanMurat Erdemir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24