Menemen Belediyespor'dan mutlusu yok

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Menemen Belediyespor, Fatih Karagümrük\'ü deplasmanda 1-0 yenerek büyük sevinç yaşadı.

Sezon başında kadrosuna birçok önemli ismi dahil eden rakibi karşısında 4\'üncü dakikada Mustafa\'nın golüyle 3 puana uzanan sarı-lacivertliler soyunma odasında zafer pozu verdi. Teknik direktör Suat Kaya, sezona iyi bir başlangıç yapmanın çok önemli olduğunu belirterek, \"En güçlü takımlardan birini evinde yenmek kolay iş değil. Oyuncularımı kutluyorum\" diye konuştu.

Fatih Karagümrük\'ün çok iddialı bir kadro kurduğunu ifade eden Kaya, \"Rakibimizin aldığı bir futbolcunun maliyeti nedereyse bizim kadromuz kadar. Ancak biz her sene olduğu gibi hedefimizi zirve olarak belirledik. Lige galibiyetle başlamak her zaman moral verir, güveni artırır. Karagümrük karşısında erken gol bulduk. Ardından farkı arttıracak pozisyonlara da girdik. İkinci yarı ise kalemize yüklendiler. İyi savunma yapıp direndik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum\" cümlelerini kullandı.

İzmir ekibi cumartesi günü saat 19.00\'da başlayacak maçta Darıca Gençlerbirliği\'ni misafir edecek.

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