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Spor

Menemen Belediyespor'dan 4'te 4

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sancaktepe Belediyespor'u 85'nci dakikada Taşkın ve 90+4'ncü dakikada Mustafa'nın golleriyle 2-0 mağlup edip 4'te 4 yapan lider Menemen Belediyespor, adeta şaha kalktı

25 Eylül 2017 14:37

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Sancaktepe Belediyespor\'u 85\'nci dakikada Taşkın ve 90+4\'ncü dakikada Mustafa\'nın golleriyle 2-0 mağlup edip 4\'te 4 yapan lider Menemen Belediyespor, adeta şaha kalktı.
Profesyonel futbol liglerinde 2\'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Gümüşhanespor ile birlikte tüm maçlarını kazanan iki ekipten biri olan sarı lacivertliler, şampiyonluk için camiasını iyice umutlandırdı. Teknik direktör Suat Kaya, kulüp tarihinin en iyi başlangıçlarından birini yaptıklarını belirterek, \"Ayağımızı hiçbir zaman gazdan çekmeyeceğiz. Elbette ufat tefek kazalar olacak ancak yolumuzdan dönmeyeceğiz\" dedi.
Şu ana kadar oynanan Kocaeli Birlikspor, Sarıyer, İnegölspor ve Sancaktepe Belediyespor karşılaşmalarında her zaman pozitif futbol oynadıklarını anlatan Suat Kaya, \"En çok Sancaktepe müsabakasında zorlandık. Rakip inanılmaz dirençli çıktı. Pozisyon bulmakta çok zorlansak da son 5 dakikada kilidi açtık. Çarşamba günü zirve yarışındaki en önemli rakiplerimizden Amed Sportif\'i konuk edeceğiz. Bu karşılaşmayı kazanacak gücümüz var\" diye konuştu.
Menemen, stadındaki bakım çalışmaları sürdüğü için Amed Sportif\'i yine Bergama 14 Eylül Stadı\'nda konuk edecek. 

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