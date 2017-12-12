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Spor

Menemen Belediyespor'da Yıldıray harekatı

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, transferde taarruza başladı

12 Aralık 2017 15:00

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, transferde taarruza başladı. Sarı-lacivertlilerin, 2\'nci Lig Beyaz Grup ekibi Bugsaşspor\'dan forvet Yıldıray Koçal\'ı renklerine bağlamak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Devre arasında Başkent temsilcisi ile yolları ayıracağı öğrenilen Yıldıray\'la yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve tecrübeli golcünün ara transfer sezonu başlar başlamaz Menemen Belediyespor\'a dahil olacağı bildirildi. 
Futbol yaşamına Kalespor\'da başlayan 27 yaşındaki Yıldıray Koçal, Keçiörengücü\'nde profesyonelliğe adım attı. Ardından Osmanlıspor ve Altınordu formalarını da terleten Yıldıray, bu sezon başında Bugsaşspor\'a transfer oldu. Bugsaşsspor\'da 13 maça çıkan oyuncu 5 kez fileleri havalandırdı. Menemen Belediyespor\'un Yıldıray\'ın yanı sıra 3 ya da 4 oyuncuyla daha görüştüğü ifade edildi.

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