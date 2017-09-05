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Spor

Menemen Belediyespor'da Yasin sevinci

Gökay ÖZALP / MENEMEN, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta sezona 4-1'lik Kocaeli Birlikspor galibiyeti ile başlayan Menemen Belediyespor'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Sarıyer maçı öncesi Yasin sevinci yaşanıyor

05 Eylül 2017 17:56

Gökay ÖZALP / MENEMEN, (DHA)- İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta sezona 4-1\'lik Kocaeli Birlikspor galibiyeti ile başlayan Menemen Belediyespor\'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Sarıyer maçı öncesi Yasin sevinci yaşanıyor. Geçen sezon Gümüşhanespor ile deplasmanda yapılan play off rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören tecrübeli futbolcunun cezasını geçen hafta tamamladığı ve Sarıyer randevusunda takımdaki yerini alabileceği bildirildi.
3 günlük bayram tatilinin ardından çalışmalarına yeniden başlayan sarı lacivertli ekip, Sarıyer\'i yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflerken, Teknik Direktör Suat Kaya, öğrencilerini rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Geçen hafta Bodrumspor\'a yenilen Sarıyer\'in güçlü rakip olduğunu ifade eden Kaya, \"Bu ligde kolay maç, zayıf rakip yok. Kazanmak için terimizi son damlasına kadar akıtmak zorundayız\" dedi.

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