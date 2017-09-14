T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemen Belediyespor'da Suat Kaya eskilerden vazgeçmedi

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 2 haftada Kocaeli Birlikspor'u 4-1, Sarıyer'i de 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, takım kurarken tercihini ağırlıklı olarak geçen se

14 Eylül 2017 14:37

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)- TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup\'ta ilk 2 haftada Kocaeli Birlikspor\'u 4-1, Sarıyer\'i de 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Menemen Belediyespor\'da teknik direktör Suat Kaya, takım kurarken tercihini ağırlıklı olarak geçen sezon kadroda yer olan oyunculardan yana kullandı.
Transferde 14 oyuncu almasına rağmen eski isimlerden vazgeçmeyen Kaya, 2 maçta yenilerden sadece Taşkın, Samed Ali ve Semih\'e ilk 11\'de şans tanıdı. Kalede önce Amir\'i ardından Bayram\'ı oynatan Suat Kaya, Veli, Gökhan Sinanoğlu, Yasin, Alberk, Mustafa, Samet Günhan, Murat Erdemir ve Gökhan Ünal\'la rakiplerinin karşısına çıktı.
Tecrübeli teknik adam, bu sezon kadroya dahil edilen Uğur, Eren, Ardahan, Hakkı ve Kerem\'i sonradan oyuna alırken, Serhan, Serdar, Cihan, Alper Mete, Hasan ve Abdulgani şu ana kadar hiç forma giyemedi. Ligin uzun bir maraton olduğunu ifade eden Suat Kaya, \"Ağır kış koşullarını, sakatlıkları, cezaları düşünürsek, herkesten yararlanacağımız gerçeği ortaya çıkar. Ayrıca önümüzde kupa maçları da var. Geniş kadro büyük avantaj. İlk 2 maçta forma giyen futbolcularım ellerinden gelen gayreti gösterdi. Pazar günü Bergama\'da oynayacağımız İnegölspor maçında da kayıp yaşamayacağız\" dedi.

FOTOĞRAF

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA TFFLig Kırmızı GrupKocaeli BirliksporSarıyerMenemen BelediyesporSuat KayaTransferdeKayaTaşkın Samed AliSemihKaledeAmirBayramSuat Kaya Veli Gökhan Sinanoğlu Yasin Alberk Mustafa Samet Günhan Murat Erdemir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24