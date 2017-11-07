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Spor

Menemen Belediyespor'da Samed zirvede

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Mersin İdmanyurdu engelini 4-0'le geçen Menemen Belediyespor'da 2 gol atan Samed Ali Kaya, gol krallığında zirveye çıktı

07 Kasım 2017 15:49

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Mersin İdmanyurdu engelini 4-0\'le geçen Menemen Belediyespor\'da 2 gol atan Samed Ali Kaya, gol krallığında zirveye çıktı.
Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana sergilediği performansla takımına hayat veren genç forvet, toplam gol sayısını 10\'a çıkardı ve 2\'nci Lig\'in en skorer ismi oldu. Samed\'in ardından Bucaspor\'dan İlyas Çakmak 9 golle ikinci sırada yer aldı. Teknik Direktör Suat Kaya, Samed\'in çizgisini bozmadan yoluna devam edeceğini söyledi. Tüm futbolcularının özveriyle mücadele ettiğine değinen Kaya, \"Bu hafta önemli rakiplerimizden Sivas Belediyespor deplasmanına çıkacağız. Galip gelerek liderliği devralmak istiyoruz\" dedi.

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