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Spor

Menemen Belediyespor'da Samed Ali cezalı duruma düştü

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Sancaktepe Belediyespor'u 2-1 yenerek zirve yarışını bırakmayan Menemen Belediyespor'da Samed Ali Kaya sancısı yaşanıyor

12 Şubat 2018 15:06

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Sancaktepe Belediyespor\'u 2-1 yenerek zirve yarışını bırakmayan Menemen Belediyespor\'da Samed Ali Kaya sancısı yaşanıyor. Attığı 17 golle 2\'nci Lig\'in en skorer ismi olan genç futbolcu, Sancaktepe karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu sezon 21 maçın hepsinde forma giyen Samed Ali, çarşamba günü deplasmanda oynanacak Amed Sportif müsabakasında görev alamayacak. Teknik direktör Suat Kaya\'nın Samed\'in yokluğunda Ozan\'a hücum hattında görev vereceği öğrenildi. Amed Sportif maçını kazanıp yollarına devam etmek istediklerini belirten Suat Kaya, \"Ben tüm futbolcularıma güveniyorum. Hepsi çok yetenekli ve kaliteli oyuncular. Diyarbakır\'dan galibiyetle döneceğiz\" yorumunu yaptı.

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