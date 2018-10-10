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Spor

Menemen Belediyespor'da özlem bitiyor

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen Belediyespor, cumartesi günü oynayacağı Kahramanmaraşspor maçıyla taraftarına kavuşacak

10 Ekim 2018 14:31

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta zirve mücadelesi veren Menemen Belediyespor, cumartesi günü oynayacağı Kahramanmaraşspor maçıyla taraftarına kavuşacak.
Teknik direktör Suat Kaya, geçen sezon Keçiörengücü ile oynanan Play-Off çeyrek final karşılaşmasında çıkan olaylar yüzünden 3 maç seyircisiz oynama cezası aldıklarını hatırlatarak, \"Maalesef bu sene ilk 3 maçımızı boş tribünler önünde oynadık. Evimizde 5 puan kaybettik. Artık taraftarımızla bir araya geliyoruz. Onlar bizi özledi, biz de onları özledik. Kahramanmaraş karşılaşmasına çok farklı şekilde motive olacağız. Taraftarımıza galibiyet armağan etmekten başka düşüncemiz yok\" diye konuştu.

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