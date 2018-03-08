Menemen Belediyespor'da orta saha sıkıntısı

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü şampiyonluk yolundaki en önemli rakiplerinden takipçisi Hatayspor\'a konuk olacak lider Menemen Belediyespor\'da orta saha krizi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde geçen hafta Keçiörengücü maçında kırmızı kart gören Murat\'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Mustafa ve Ardahan\'ın da Hatay deplasmanında forma giyemeyecek olması Teknik Direktör Suat Kaya\'yı sıkıntıya soktu. Deneyimli teknik adam, yaptığı açıklamada, \"Orta sahada önemli eksiklerimiz var. Ancak eksiklerin yerine oynayacak futbolcularıma güvenim tam\" dedi. Menemen Belediyespor\'un golcüsü Kerem de omzundaki sakatlık yüzünden Hatay deplasmanına götürülmeyecek.