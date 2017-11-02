Menemen Belediyespor'da Mersin İdmanyurdu maçı öncesi futbolculara uyarı

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor\'da teknik direktör Suat Kaya, bu hafta karşılaşacakları Mersin İdmanyurdu maçı öncesi takımı uyardı.

Rakiplerinin eksi 3 puanla son sırada olmasının asla hafife alınmaması gerektiğini dile getiren Kaya, \"Futbolda rakibe saygı duymak her şeyden önemlidir. Futbolcularım diğer maçlara nasıl çıktıysa Mersin karşısında da tüm ciddiyetleriyle görevlerini yapacak. Ligde kolay maç diye bir kavram yok. Evimizde oynamanın avantajını kullanıp 3 puanı hanemize yazdırmak istiyoruz\" dedi. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı stoper Gökhan Sinanoğlu ile sakat orta saha Serdar Deniz dışında eksik bulunmuyor.