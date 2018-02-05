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Spor

Menemen Belediyespor'da liderlik gitti

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü İnegölspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek 4'üncü mağlubiyetini alan Menemen Belediyespor, zirve yarışındaki rakiplerinin kazanmasıyla 5 hafta sonra liderlikten oldu

05 Şubat 2018 15:24

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta cumartesi günü İnegölspor\'a deplasmanda 2-1 yenilerek 4\'üncü mağlubiyetini alan Menemen Belediyespor, zirve yarışındaki rakiplerinin kazanmasıyla 5 hafta sonra liderlikten oldu. Sarı-lacivertlilerin kıyasıya çekiştiği Afjet Afyonspor, Sivas Belediyespor\'u evinde 4-0 yenerek koltuğu devraldı. Hatayspor da Bucaspor engelini aynı skorla aşıp 44 puana ulaştı ve Menemen Belediyespor\'un ensesine yapıştı. Diğer rakip Sivas Belediyespor haftayı puansız kapatırken, 5\'inci sıradaki Keçiörengücü de Tokatspor\'u 5-0\'la geçti. Teknik direktör Suat Kaya zorlu bir sezon gaçirdiklerini belirterek, \"İnegölspor yenilgisini telafi edip yeniden ilk sıraya çıkacağız. Önemli olan sezon sonunda ligi zirvede bitirmek\" dedi.

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