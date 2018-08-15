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Spor

Menemen Belediyespor'da Kubilay sesleri

İZMİR, (DHA) TFF 2

15 Ağustos 2018 15:21

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Menemen Belediyespor, Bursasporlu golcü Kubilay Kanatsızkuş transferinde sona geldi. Sarı-lacivertli yönetimin genç golcüyü kiralama konusunda Bursaspor\'la büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi.
Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından 21 yaşındaki futbolcunun İzmir\'e geleceği açıklandı. Teknik direktör Suat Kaya, Kubilay transferinin gerçekleşmesi durumunda forvet hattında büyük bir çekişmenin yaşanacağını söyledi. Özlüce Gençlikspor altyapısında futbola başlayıp Bursaspor\'a gelen Kubilay, Süper Lig\'de 41 maçta 8 gol attı.  

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