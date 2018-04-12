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Spor

Menemen Belediyespor'da Kaya'nın inancı tam

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Sivas Belediyespor ve Tuzlaspor'la berabere kalarak bitime 4 hafta kala liderliği 2 puan farkla Hatayspor'a kaptıran Menemen Belediyespor, şampiyonluk umudunu koruyor

12 Nisan 2018 13:59

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta üst üste Sivas Belediyespor ve Tuzlaspor\'la berabere kalarak bitime 4 hafta kala liderliği 2 puan farkla Hatayspor\'a kaptıran Menemen Belediyespor, şampiyonluk umudunu koruyor. 
Teknik direktör Suat Kaya, 4 haftada köprünün altından daha çok suların akacağını belirterek, \"Elbette liderlikten inmek bizi üzdü ama pes etmek yok. Son düdüğe kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Tüm maçlarımızı kazanacak güçteyiz. Hatayspor\'un da puan kaybını bekleyeceğiz. Kimse moralini bozmasın, henüz her şey bitmedi. Play-Off\'u değil şampiyonluğu hedefliyoruz\" dedi. 
 

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