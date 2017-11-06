Menemen Belediyespor'da hedef zirve

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Mersin İdmanyurdu\'nu 4-0 mağlup edip zirve yarışından kopmayan Menemen Belediyespor, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Sivas Belediyespor maçına iddialı hazırlanıyor.

Evinde 6\'da 6 yapıp profesyonel liglerin iç sahadaki en başarılı takımı olan Menemen Belediyespor, dış sahada ise son 3 maçını kazanamadı. Son olarak 3\'üncü haftada Sancaktepe Belediyespor\'u deplasmanda 2-0\'la geçen sarı-lacivertliler, ardından Afjet Afyonspor\'a 2-1 yenildi, Keçiörengücü ve Tokatspor ile 1-1 berabere kaldı.

Teknik direktör Suat Kaya, şampiyonluk için deplasmanda da kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Kaya, \"Sivas Belediyespor yarıştaki rakiplerimizden biri. Orada kazanıp avantaj yakalamak istiyoruz\" dedi.