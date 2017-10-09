Menemen Belediyespor'da hedef, yeniden galibiyet serisi yakalamak

Gökay ÖZALP/MENEMEN, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 5\'te 5 yaptıktan sonra deplasmanda Afjet Afyonspor\'a 2-1 mağlup olarak yara alan Menemen Belediyespor, dün Kastamonuspor 1966\'yı 2-1 mağlup ederek moral buldu.

Lider Keçiörengücü\'nü 1 puan geriden takip eden 18 puanlı 2\'nci sıradaki İzmir ekibinde teknik direktör Suat Kaya, yeniden bir galibiyet serisi yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

Kaya, \"Şimdi üst üste iki önemli maça çıkacağız. Önce deplasmanda lider Keçiörengücü ile karşılaşacağız. Rakibimizi yenersek yeniden zirveye çıkacağız. Daha sonra ise evimizde 3\'üncü sıradaki Hatayspor\'la oynayacağız. Bu iki müsabaka çok önemli. Alacağımız sonuçlarla rotamızı çizeceğiz. Tekrar seri galibiyetler elde etmek istiyoruz\" diye konuştu. Sarı-lacivertlilerde sakat Serdar Deniz dışında eksik bulunmuyor.