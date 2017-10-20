Menemen Belediyespor'da hedef 3 puan

İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de geçen hafta lider Keçiörengücü deplasmanından 1-1\'lik beraberlikle dönüp zirve takibini sürdüren Menemen Belediyespor yarın önemli rakiplerinden Hatayspor\'u konuk edecek. Bergama 14 Eylül Stadı\'nda Onur Karabaş\'ın görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00\'te çalacak.

Sarı-lacivertlilerde çapraz bağlarında yırtık bulunan orta saha Serdar Deniz karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik Direktör Suat Kaya, şampiyonluk yolunda kritik bir sınava çıkacaklarını söyledi. Taraftarın desteği ile 3 puanı hanelerine yazdıracaklarına inandığını dile getiren tecrübeli teknik adam, \"Bu sezon Bergama\'da hiç puan vermedik. 4\'te 4 yaparak gücümüzü ortaya koyduk. Hatayspor maçında da kayıp istemiyoruz. Alacağımız bir galibiyet bizi liderliğe yükseltir\" diye konuştu.