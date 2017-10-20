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Spor

Menemen Belediyespor'da hedef 3 puan

İZMİR, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de geçen hafta lider Keçiörengücü deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönüp zirve takibini sürdüren Menemen Belediyespor yarın önemli rakiplerinden Hatayspor'u konuk edecek

20 Ekim 2017 15:18

İZMİR, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de geçen hafta lider Keçiörengücü deplasmanından 1-1\'lik beraberlikle dönüp zirve takibini sürdüren Menemen Belediyespor yarın önemli rakiplerinden Hatayspor\'u konuk edecek. Bergama 14 Eylül Stadı\'nda Onur Karabaş\'ın görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00\'te çalacak.
Sarı-lacivertlilerde çapraz bağlarında yırtık bulunan orta saha Serdar Deniz karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik Direktör Suat Kaya, şampiyonluk yolunda kritik bir sınava çıkacaklarını söyledi. Taraftarın desteği ile 3 puanı hanelerine yazdıracaklarına inandığını dile getiren tecrübeli teknik adam, \"Bu sezon Bergama\'da hiç puan vermedik. 4\'te 4 yaparak gücümüzü ortaya koyduk. Hatayspor maçında da kayıp istemiyoruz. Alacağımız bir galibiyet bizi liderliğe yükseltir\" diye konuştu. 

 

 

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