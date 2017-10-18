T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemen Belediyespor'da gözler Hatayspor karşılaşmasına çevrildi

MENEMEN, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona çok iyi başlayıp 8 hafta sonunda 19 puanla 2'nci sıraya yerleşen Menemen Belediyespor, geçen sezon 2 karşılaşmada da mağlup olduğu Hatayspor'u bu hafta yenip rakibinden rövanşı almak istiyor

18 Ekim 2017 14:09

MENEMEN, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta sezona çok iyi başlayıp 8 hafta sonunda 19 puanla 2\'nci sıraya yerleşen Menemen Belediyespor, geçen sezon 2 karşılaşmada da mağlup olduğu Hatayspor\'u bu hafta yenip rakibinden rövanşı almak istiyor.
Sarı-lacivertliler 2016-17 sezonunda Hatayspor\'a evinde 3-2, deplasmanda da 1-0 mağlup olarak yara almıştı. Teknik Direktör Suat Kaya bu kez kazanan tarafın kendileri olacağını söyledi. Hatayspor\'un da 19 puanda olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, \"Zirve mücadelesi bakımından son derece kritik bir maça çıkacağız. İç sahada hiç puan kaybetmedik, yine 3 puan bizim olacak\" dedi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MENEMEN DHA TFFLig Kırmızı GrupMenemen BelediyesporHataysporSarılacivertlilerTeknik Direktör Suat Kaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24