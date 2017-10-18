Menemen Belediyespor'da gözler Hatayspor karşılaşmasına çevrildi

MENEMEN, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta sezona çok iyi başlayıp 8 hafta sonunda 19 puanla 2\'nci sıraya yerleşen Menemen Belediyespor, geçen sezon 2 karşılaşmada da mağlup olduğu Hatayspor\'u bu hafta yenip rakibinden rövanşı almak istiyor.

Sarı-lacivertliler 2016-17 sezonunda Hatayspor\'a evinde 3-2, deplasmanda da 1-0 mağlup olarak yara almıştı. Teknik Direktör Suat Kaya bu kez kazanan tarafın kendileri olacağını söyledi. Hatayspor\'un da 19 puanda olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, \"Zirve mücadelesi bakımından son derece kritik bir maça çıkacağız. İç sahada hiç puan kaybetmedik, yine 3 puan bizim olacak\" dedi.