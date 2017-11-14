Menemen Belediyespor'da geri sayım

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Sivas Belediyespor\'a tek golle mağlup olarak zirve yarışında yara alan Menemen Belediyespor, tadilatı sona eren İlçe Stadı\'na kavuşmak için geri sayıma geçti. Sezon başından bu yana tadilat ve kapasite artırımı çalışmaları yüzünden iç saha maçlarını Bergama 14 Eylül Stadı\'nda oynayan sarı-lacivertlilerin cumartesi günü Tuzlaspor\'u büyük bir aksilik olmazsa kendi evinde konuk edeceği öğrenildi. Futbol Federasyonu yetkililerinin yarın İlçe Stadı\'na gelerek son bir inceleme yapacağı ve onay verilir verilmez Menemen Belediyespor\'un 5 bin kapasiteye çıkarılan stadında açılışı yapacağı belirtildi.