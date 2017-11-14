T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemen Belediyespor'da geri sayım

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Sivas Belediyespor'a tek golle mağlup olarak zirve yarışında yara alan Menemen Belediyespor, tadilatı sona eren İlçe Stadı'na kavuşmak için geri sayıma geçti

14 Kasım 2017 14:44

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Sivas Belediyespor\'a tek golle mağlup olarak zirve yarışında yara alan Menemen Belediyespor, tadilatı sona eren İlçe Stadı\'na kavuşmak için geri sayıma geçti. Sezon başından bu yana tadilat ve kapasite artırımı çalışmaları yüzünden iç saha maçlarını Bergama 14 Eylül Stadı\'nda oynayan sarı-lacivertlilerin cumartesi günü Tuzlaspor\'u büyük bir aksilik olmazsa kendi evinde konuk edeceği öğrenildi. Futbol Federasyonu yetkililerinin yarın İlçe Stadı\'na gelerek son bir inceleme yapacağı ve onay verilir verilmez Menemen Belediyespor\'un 5 bin kapasiteye çıkarılan stadında açılışı yapacağı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATFFLig Kırmızı GrupSivas BelediyesporMenemen BelediyesporStadıSezonBergamaEylül StadıTuzlasporFutbol Federasyonu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24