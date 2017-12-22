Menemen Belediyespor'da bir ayrılık daha

Genç oyuncu Jiyan Bergama\'ya kiralandı

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Menemen Belediyespor\'da yaprak dökümü sürüyor. Daha önce Gökhan Ünal ve Hasan Ülker\'le resmen yollarını ayıran, Ener Açıkgöz\'le de vedalaşmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde Jiyan Yavuz da kiralık gönderildi. Menemen Belediyespor\'un altyapısından yetiştirdiği 19 yaşındaki futbolcuyu 3\'üncü Lig\'in İzmir temsilcisi Bergama Belediyespor\'a kiraladığı bildirildi. Jiyan, bu sezon 2 maçta sadece 9 dakika forma şansı bulabildi.