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Spor

Menemen Belediyespor'da 5 ayrılık

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Play-Off çeyrek finalinde Keçiörengücü'ne elenen Menemen Belediyespor kadroda operasyona başladı

17 Mayıs 2018 15:27

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Play-Off çeyrek finalinde Keçiörengücü\'ne elenen Menemen Belediyespor kadroda operasyona başladı. Sözleşmesi sona erecek teknik direktör Suat Kaya ile masaya oturmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde 5 futbolcuyla yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, \"Profesyonel takım oyuncularımızdan Cihan Can, Kerem Bulut, Yıldıray Koçal, Aytaç Deniz ve devre arasında kiralanan Ozan Papaker\'in sözleşmeleri karşılıklı feshedilmeştir. Oyunculara takımımıza verdikleri emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamlarında kendilerine başarılar dileriz\" ifadeleri kullanıldı. 

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