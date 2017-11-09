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Spor

Menemen Belediyespor'a kahvaltılı motivasyon

  İZMİR, (DHA) TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü deplasmanda Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek Menemen Belediyesporlu futbolcular kritik maç öncesi yönetimin verdiği kahvaltıda bir araya geldi

09 Kasım 2017 14:25

 

İZMİR, (DHA) TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup\'ta pazar günü deplasmanda Sivas Belediyespor\'la karşı karşıya gelecek Menemen Belediyesporlu futbolcular kritik maç öncesi yönetimin verdiği kahvaltıda bir araya geldi. Futbolcuların oldukça neşeli olduğu gözlenirken, Teknik Direktör Suat Kaya İzmir\'e galibiyetle döneceklerini söyledi. Takımın çok iyi bir çizgide ilerlediğini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, \"Sivas Belediyespor zirve yarışında önemli rakiplerimizden biri. Deplasmanda alacağımız bir galibiyet bizi yeniden liderlik koltuğuna oturtacak\" yorumunu yaptı. 

 

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