Menemen Belediyespor zorlu virajda

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta sahasında son sıradaki Mersin İdmanyurdu\'nu 4-0\'lık skorla geçip zirve takibini sürdüren Menemen Belediyespor yarın, Play-Off hattında yer alan Sivas Belediyespor\'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi\'nde Gürel Uzuner\'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.00\'te çalacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren orta saha oyuncusu Serdar Deniz görev yapamayacak. Teknik Direktör Suat Kaya, Sivas deplasmanından istedikleri skoru alıp, şampiyonluk yarışında yollarına devam edeceklerini söyledi.