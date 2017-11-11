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Spor

Menemen Belediyespor zorlu virajda

İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında son sıradaki Mersin İdmanyurdu'nu 4-0'lık skorla geçip zirve takibini sürdüren Menemen Belediyespor yarın, Play-Off hattında yer alan Sivas Belediyespor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak

11 Kasım 2017 15:11

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta sahasında son sıradaki Mersin İdmanyurdu\'nu 4-0\'lık skorla geçip zirve takibini sürdüren Menemen Belediyespor yarın, Play-Off hattında yer alan Sivas Belediyespor\'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi\'nde Gürel Uzuner\'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 13.00\'te çalacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren orta saha oyuncusu Serdar Deniz görev yapamayacak. Teknik Direktör Suat Kaya, Sivas deplasmanından istedikleri skoru alıp, şampiyonluk yarışında yollarına devam edeceklerini söyledi.

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