Menemen Belediyespor zirvede

MENEMEN, (DHA)- TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup\'ta sezona fırtına gibi başlayan Menemen Belediyespor, 4-1\'lik Kocaeli Birlikspor galibiyetinin ardından deplasmanda Sarıyer\'i de 3-1 mağlup ederek adını zirveye yazdırdı.

Üst üste aldığı galibiyetlerle rakiplerine gözdağı veren sarı lacivertliler, 3\'üncü haftaya 6 puan ve averajla lider girerken teknik direktör Suat Kaya, sezon boyunca zirve yarışını bırakmayacaklarını söyledi. Genç ve deneyimli futbolcuların çok iyi uyum sağladığını belirten Suat Kaya, \"Geçen sezon 1\'inci Lig\'in kapısından dönmüştük. Ancak bu sezon işi daha sıkı tutacağız\" dedi. Sarıyer karşılaşmasının ilk 40 dakikalık bölümünde iyi bir futbol sergilemediklerini vurgulayan Suat Kaya, şöyle devam etti:

\"Devrenin bitmesine dakikalar kala Gökhan Ünal\'ın golüyle soyunma odasına moralli gittik. İkinci yarı ise o golün verdiği güvenle daha baskılı bir futbol ortaya koyduk. Rakibimizin direncini kırıp 2 gol daha attık. Yeni bir takımız, biraz daha zamana ihtiyacımız olacak. Ancak kalitemizi gösterdiğimiz anda herkesi yenebilecek güçteyiz.\"

Menemen Belediyespor bu hafta Bergama 14 Eylül Stadı\'nda İnegölspor\'u ağırlayacak.