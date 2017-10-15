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Spor

Menemen Belediyespor umut verdi

  İZMİR, (DHA) TFF 2

15 Ekim 2017 16:09

 

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta lider Keçiörengücü ile deplasmanda son dakika golüyle 1-1 berabere kalan zirve takipçisi Menemen Belediyespor futboluyla umut verdi. \"Kolay olacak maçı zor hale getirdik\" diyen Teknik Direktör Suat Kaya, \"İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan takım bizdik. Gol geç geldi, biraz daha erken gol bulabilseydik İzmir\'e galibiyetle dönebilirdik\" şeklinde konuştu. Zorlu fikstürün 4 haftalık periyodunu geride bıraktıklarını, şimdi önlerinde Hatayspor\'la kendi sahalarında oynayacakları önemli bir karşılaşma olduğunu söyleyen Kaya, \"Son zor maçımızda Hatay\'ı kendi sahamızda yenmek istiyoruz. Daha sonra rakiplerimiz birbirleriyle karşılaşacak. Şampiyonluk konuşmak için henüz erken. İlk 8 haftayı iyi geçirdik, devamı gelmeli\" yorumu yaptı. Menemen Belediyespor\'da 89. dakikada eşitlik golünü atan Samed Ali toplam gol sayısını 7\'ye çıkardı.

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