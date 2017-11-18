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Spor

Menemen Belediyespor-Tuzlaspor: 3-0

Gökay ÖZALP / MENEMEN, (DHA) STAT: Tahir Şahin HAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Tolga Dede (xx), Murat Taşçıkar (xx) MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Semih (xx), Veli (xxx), Cihan (xxx) (Dk

18 Kasım 2017 22:54

Gökay ÖZALP / MENEMEN, (DHA)

STAT: Tahir Şahin

HAKEMLER: Mustafa Aydın (xx), Tolga Dede (xx), Murat Taşçıkar (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Semih (xx), Veli (xxx), Cihan (xxx) (Dk. 63 Furkan x), Yasin (xxx), Murat (xxx), Taşkın (xxx), Samet Günhan (xx), Mustafa (xxx), Samed Ali (xxx) (Dk. 68 Gökhan Ünal x), Kerem (xx) (Dk. 78 Alberk x)

TUZLASPOR: Emrah (x) - Lider (xx), Bülent (x), Ferhat (x), Gökcan (xx), Sadık (x) (Dk. 46 Tevfik x), Hacı Mustafa (x), Emre (x), Osman (x), Berat Ali (x), Bertuğ (x) (Dk. 66 Hakan x)

GOLLER: Dk. 7 Samed Ali, Dk. 35 (Pen.) Taşkın, Dk. 72 Veli (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Murat, Kerem (Menemen Belediyespor), Bertuğ (yedek kulübesi) (Tuzlaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 35 Emre (Tuzlaspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Sivas Belediyespor\'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Menemen Belediyespor, konuk ettiği Tuzlaspor\'u rahat geçti: 3-0. Yenilenen ve Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin\'in ismini alan stadında ilk kez taraftarının huzuruna çıkan sarı-lacivertliler 7. dakikada Samet, 35. dakikada Taşkın\'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Tuzlaspor\'da 35. dakikada Emre direkt kırmızı kart görürken, Veli 72\'de takımını rahatlattı. Bu sonuçla 29 puana çıkan İzmir temsilcisi şampiyonluk yolunda nefes alırken, 7 puanda kalan Tuzlaspor ise düşme potasından kurtulamadı.  

7\'nci dakikada Menemen Belediyespor gol perdesini açtı. Mustafa\'nın sağdan ortaladığı topa Samed Ali dokundu, sarı-lacivertliler öne geçti: 1-0.
35\'nci dakikada Menemen Belediyespor penaltı kazanırken, Tuzlaspor ise 10 kişi kaldı. Mustafa\'nın sağ köşeden kullandığı kornerde Veli kafayı vurdu. Tuzlasporlu Emre kaleye giden topa elle dokununca kırmızı kart gördü. Penaltıyı kullanan Taşkın farkı 2\'ye çıkardı.  
53\'nci dakikada Tuzlaspor atağında Bertuğ çalımlarla ceza alanına girdi. Bertuğ\'un vuruşunda kaleci Bayram topu son anda parmaklarının ucuyla çeldi. 
72\'nci dakikada Menemen Belediyesporlular bir kez daha gol sevinci yaşadı. Mustafa\'nın soldan kullandığı köşe atışında Ferhat\'tan seken topu Veli kafayla filelere gönderdi: 3-0. 
 

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