Menemen Belediyespor tur için sahada

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Play-Off çeyrek final ilk maçında Ankara\'da Keçiörengücü\'ne 1-0 yenilerek avantaj kaybeden Menemen Belediyespor, yarın evinde rakibiyle rövanş müsabakasına çıkacak. Menemen İlçe Stadı\'nda Tugay Kaan Numanoğlu\'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00\'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde eksik bulunmazken, karşılaşmanın biletleri 1 TL\'den satışa çıkacak. Menemen Belediyespor\'a tur için mutlak galibiyet gerekecek.

Sarı-lacivertliler rakibini 2 farklı yenerse yarı final vizesini alacak. Keçiörengücü ise galibiyet, beraberlik ve gollü tek mağlubiyet halinde tur atlayan taraf olacak. Karşılaşma Menemen Belediyespor\'un 1-0\'lık üstünlüğü ile sona ererse uzatmalara gidelecek. Uzatma dakikalarında da sonuç değişmezse galibi seri penaltı atışları belirleyecek. Teknik direktör Suat Kaya, Keçiörengücü karşısında istedikleri skoru alacaklarına inandığını söyledi.