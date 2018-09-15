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Spor

Menemen Belediyespor, Tokatspor deplasmanında

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2'de 2 yapıp liderlik koltuğuna oturan Menemen Belediyespor, yarın henüz galibiyetle tanışamayan Tokatspor deplasmanına çıkacak

15 Eylül 2018 15:48

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta 2\'de 2 yapıp liderlik koltuğuna oturan Menemen Belediyespor, yarın henüz galibiyetle tanışamayan Tokatspor deplasmanına çıkacak.
Gaziosmanpaşa Stadı\'nda Oktay Taş\'ın düdük çalacağı müsabaka saat 16.00\'da başlayacak. Sarı lacivertlilerde geçen hafta Darıca Gençlerbirliği maçında sakatlanan kaleci Necati\'nin durumu belirsizliğini korurken, teknik direktör Suat Kaya galibiyet serisini sürdüreceklerini söyledi.
Sezona iyi başladıklarını ifade eden Kaya, \"Bizim için her maç final havasında geçecek. Tokatspor da ilk 3 puanını kazanabilmek adına baskı kurmaya çalışacak. Kolay bir sınava çıkmayacağız ancak oyuncularım ellerinden geleni yapacak\" diye konuştu. 

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