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Spor

Menemen Belediyespor teknik direktörü Suat Kaya, İngiltere'den teklif aldığını açıkladı

"Gillingham benimle ilgili referanslar toplamış"

24 Mayıs 2017 15:16

Spor Toto 2'nci Lig takımı Menemen Belediyespor teknik direktörü Suat Kaya, İngiltere 1'inci Lig ekiplerinden Gillingham'ın, yöneticileriyle cumartesi günü İstanbul'da görüşeceğini açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Londra'ya da gideceğini dile getiren Kaya, "İngiltere'den teklif gelmesi onur verici. Bir Türk teknik adam olarak ülkemi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmeyi isterim" diye konuştu.

Kulüp sahibinin Dubai'de iş hayatını sürdüren bir İngiliz olduğunu belirten Kaya, "Gillingham kulubü benimle ilgili referanslar toplamış. Futbolculuk ve teknik adamlık kariyerimi araştırmışlar. Artık her şey yüz yüze görüşmede netlik kazanacak" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde yıllarca Galatasaray'da forma giyip 2000 yılında UEFA Kupası'yla Süper Kupa'yı kazanan kadroda yer alan 50 yaşındaki teknik direktör, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Tokatspor, Göztepe ve Bucaspor'da görev yaptı. 

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Spor Toto 2 LigMenemen BelediyesporSuat Kayaİngiltere 1Gillinghamİstanbul

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