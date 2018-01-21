Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Kaya: "Amacımız liderlik koltuğunu bırakmamak"

İZMİR,(DHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta ikinci yarının ilk haftasında Kocaeli Birlikspor\'u 3-1 yenen Menemen Belediyespor, devreye galibiyetle başlamanın sevincini yaşıyor. Teknik direktör Suat Kaya, düşme hattında yer alan rakiplerine karşı iyi bir futbol oynamadıklarını ancak kazanmak için yeterli hamleleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaya, \"Rakibimiz çok koştu. Biz ise daha iyi oynayabilirdik. Sonuçta ilk maçlar her zaman zordur. Kocaeli Birlikspor karşılaşması da zorlu geçti. Amacımız liderlik koltuğunu bırakmamak. Önümüzde yoğun bir süreç var. Futbolcularım kendilerini daima hazır tutmalılar\" dedi.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart gören Murat, Sarıyer karşılaşmasında forma giyemeyecek.