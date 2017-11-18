Menemen Belediyespor stadına kavuştu

Gökay ÖZALP / MENEMEN, (DHA) TFF 2\'inci Lig Kırmızı Grup\'ta şampiyonluk mücadelesi veren Menemen Belediyespor\'un tadilatta olan İlçe Stadı, Tuzlaspor karşılaşmasından önce görkemli bir törenle resmen açıldı. Kapasitesi 5 bine çıkarılan, tribünleri tamamen yenilenen ve ışıklandırma konulan stada Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin\'in adı verildi. Açılışta kurdelayı kesen Başkan Şahin, stadı yenilerken kimseden bir kuruş dahi para almadıklarını söyledi. Belediyenin kendi imkanlarıyla güzel bir stat ortaya çıkardığını anlatan Şahin, \"Kulübümüz 9 yıldır profesyonel ligde yer alıyor. Ne yazik ki rakiplerimizi iyi bir statta, medeni bir şekilde ağırlayamıyorduk. Biz de mevzuat şu bu demeden, buraya 5 bin kişi kapasiteli bir tribün yapma düşüncesiyle yola çıktık. Önce ne hükümetten ne de Büyükşehir Belediyesi\'nden tek bir delikli kuruş almadığımızın altını çizmek istiyorum. İstenirse bir iş, demek ki yapılabiliyormuş\" ifadelerini kullandı.

Spora ve sporcuya destek verilmesinin önemine işaret eden Başkan Şahin, \"Spora ve sporcuya destek veren yönetimlerin vizyonu açıktır. Spor yapan ve spor yaptıran insanların her zaman sosyal olma özelliği oluşmuştur. Bu da ülkenin daha çağdaş, daha medeni ve daha barışık bir halde yaşamasını sağlar. Menemen Belediyespor profesyonel değilken altyapısında 200\'e yakın öğrenci vardı. Profesyonel lige çıkıldıktan sonra sporun tüm branşlarında yaklaşık 3 bin çocuğumuza sahip çıktık. Sokakta gezen çocuklarımızı alıp, iyi sporcu, bunun ötesinde iyi insan olarak yetiştirmeye gayret ettik\" dedi. İzmir\'deki stadyum sorununa da değinen Şahin, \"Bana göre İzmir\'deki stat sorunu hem yerel yönetimden, hem de genel yönetimden kaynaklanmakta. Siyasi anlamda karşı tarafa yaramasın diye 3-5 yıldan bu yana sorunlar çözülemedi. Bu nedenle Türkiye\'nin her yerinde statlar yapılırken, İzmir\'de çalışmalar başlayamadı\" cümlelerini kurdu.

\"GELECEĞİ DÜŞÜNDÜK\"

Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, stadı yenilerken kulübün geleceğini düşündüklerini söyledi. Stadın özelliklerini anlatan Şahin, \"Biz bu sezon 1\'inci Lig\'e çıkarsak maçlarımızı ilçemizde oynamayı istedik. Bu anlamda çok ayrıcalıklı bir tribün yaptık. Bu statta ışıklandırma da yoktu. Eğer güzel bir iş yapacaksak aydınlatmayı da ihmal edemezdik. Çünkü 1\'inci Lig\'de gece maçları da oynanıyor. Menemen Belediyespor 1942\'de kurulmuş, 75 yıllık tarihe sahip bir kulüp. Kulüp, 75 yıllık tarihinde ilk defa gece maçı oynayacak\" dedi. Stat açılışında müzik gösterileri yapılırken, zeybek ekibi de sahneye çıktı. Ardından Menemen Masterlar takımı gösteri maçıyla taraftarlara keyifli anlar yaşattı.

