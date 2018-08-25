Menemen Belediyespor sezonu iple çekiyor

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Menemen Belediyespor sezonun başlamasını iple çekiyor.

İlk hafta Fatih Karagümrük deplasmanına çıkacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya, hazırlıklarını en iyi şekilde yaptıklarını söyledi. Kaya, son 2 yıldır şampiyonluğu kılpayı kaçırıp Play-Off\'ta da istediklerini alamadıklarını belirterek, \"Hepimizin başarıya olan inancı tam. Transfer dönemini en iyi şekilde geçirdik. Gelecek vaad eden oyuncularla tecrübeli isimleri harmanladık. Taraftarımız iyi bir takım izleyecek. Hepimizin morali çok iyi durumda. 2 Eylül\'e kadar eksiklerimizi kapatacağız ve Karagümrük karşısına güçlü bir şekilde çıkacağız\" dedi.

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