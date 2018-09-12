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Spor

Menemen Belediyespor seriyi sürdürecek

İZMİR, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fatih Karagümrük ve Darıca Gençlerbirliği'ni yenerek liderlik koltuğuna oturan Menemen Belediyespor, gözünü Tokatspor sınavına çevirdi

12 Eylül 2018 16:08

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta Fatih Karagümrük ve Darıca Gençlerbirliği\'ni yenerek liderlik koltuğuna oturan Menemen Belediyespor, gözünü Tokatspor sınavına çevirdi. 
Teknik direktör Suat Kaya zorlu bir deplasmana gideceklerini belirterek, \"Amacımız galibiyet serimizi sürdürmek. Liderlik koltuğunu bırakmaya niyetimiz yok. Rakibimiz de evinde ilk galibiyetini almak isteyecektir, dikkatli olmalıyız. En iyi şekilde hazırlıklarımızı gerçekleştiriyoruz. Cumartesi günü iyi futbol ve güzel bir skorla İzmir\'e döneceğiz\" dedi. 

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