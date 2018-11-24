Menemen Belediyespor Pendik'te terleyecek

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor\'la 2-2 berabere kalıp lider Tuzlaspor\'un 2 puan gerisine düşen Menemen Belediyespor yarın Pendikspor deplasmanında ter dökecek.

Pendik Stadı\'nda Mustafa İlker Coşkun\'un yöneteceği maç saat 13.30\'da başlayacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Taşkın ve Semih forma giyemeyecek. Teknik direktör Suat Kaya, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, \"Son 4 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabildik. Pendikspor\'u yenip yeniden çıkışa geçeceğimize inanıyorum\" dedi.