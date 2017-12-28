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Spor

Menemen Belediyespor Murat'la anlaştı

İZMİR, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına lider giren Menemen Belediyespor, forvet hattına bir takviye daha yaptı

28 Aralık 2017 15:10

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta devre arasına lider giren Menemen Belediyespor, forvet hattına bir takviye daha yaptı.
Daha önce Gençlerbirliği\'nde sağ bek Utku ile Bugsaşspor\'dan golcü Yıldıray Koçal\'ı kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, Amed Sportif\'te görev yapan forvet Murat Yılmaz\'la da anlaşma sağladı.
Sezonun ilk yarısında Diyarbakır temsilcisinde 15 lig maçına çıkıp 6 kez fileleri havalandıran 29 yaşındaki oyuncunun haftasonuna kadar Antalya kampına katılacağı belirtildi. Menemen Belediyespor\'un görüştüğü diğer golcü Ömer Yıldız\'ın da mukavele imzalaması bekleniyor. Forvet hattına önemli takviyeler gerçekleştiren İzmir temsilcisinin savunma ve orta sahaya da hamlelerde bulunacağı öğrenildi. 

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