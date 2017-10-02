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Spor

Menemen Belediyespor moral bozmadı

İZMİR, (DHA) TFF 2

02 Ekim 2017 15:53

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda Afjet Afyonspor\'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan ve liderlik koltuğunu Keçiörengücü\'ne kaptıran Menemen Belediyespor, moral bozmadı. Maçın ilk yarısında oyuna adapte olamadıklarını ancak ikinci yarıda 60. ve 80. dakikalar arasında tek kale oynadıklarını dile getiren Teknik Direktör Suat Kaya, \"Kendi futbolumuzu oynadığımızda sorun yok. Beraberliği de yakaladık ancak taçtan sıradışı bir gol yedik. Her hafta yeni bir şeyler öğreniyoruz. Daha dikkatli olmalıyız\" dedi.

Afyon\'a 5\'te 5 yaparak gittiklerini ve rakibin kendileri için önlem almasının doğal olduğunu ifade eden Teknik Direktör Kaya, \"Evimizde oynayacağımız Kastamonuspor 1966 maçıyla birlikte yeniden seri galibiyetler almayı hedefliyoruz. Daha sonraki hafta lider Keçiörengücü\'ne konuk olacağız. Bu iki zorlu karşılaşmada 3 puan için mücadele edeceğiz. Takımıma güveniyorum\" diye konuştu. Bu arada Menemen\'in tek golünü kaydeden sol bek Yasin, bu sezon ilk kez rakip fileleri sarstı.

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