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Spor

Menemen Belediyespor, Mert'i kadrosuna kattı

İZMİR, (DHA) TFF 2

09 Ocak 2018 15:11

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediyespor, aradığı stoperi Süper Lig\'den buldu. Grupta liderlik koltuğunda oturan Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa\'nın defans oyuncusu Mert Kula ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul Gençlerbirliği altyapısından yetişen 23 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa\'da profesyonel oldu. Bir dönem Sarıyer\'de de kiralık olarak forma giyen Mert, bu sezon sadece 3 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev aldı.
Öte yandan Menemen Belediyespor\'da ikinci yarı kadroda düşünülmeyen orta saha oyuncusu Eren Açıkgöz, Bayburt Grup Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü\'ne kiralandı.  
 

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