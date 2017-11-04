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Spor

Menemen Belediyespor-Mersin İdmanyurdu: 4-0

BERGAMA, (DHA) STAT: 14 Eylül HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Özgün Karakoçlu (xx), Cengizhan Öztürk MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx)- Semih (xx), Veli (xxx), Cihan (xx), Yasin (xxx), Murat (xxx), Taşkın (xxx) (Dk

04 Kasım 2017 18:11

BERGAMA, (DHA)
STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Özgün Karakoçlu (xx), Cengizhan Öztürk
MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx)- Semih (xx), Veli (xxx), Cihan (xx), Yasin (xxx), Murat (xxx), Taşkın (xxx) (Dk.81 Ardahan xx), Samet Günhan (xx) (Dk.64 Tayfun xxx), Mustafa (xxx), Samed Ali (xxxx), Kerem (xxx) (Dk.85 Adnan Aykut)
MERSİN İDMANYURDU: Hasan (x)- Mesut (xx), Kudbettin Tekin (x) (Dk.71 Bekir Can x), Emrah (x), Mahmut (xx), Mert (x), Emir Kaan (xx) (Dk.60 Gökhan x), Hüseyin (xx), Emre Güney (xx), Emre Can (x), Furkan (x) (Dk.37 Oğuz Can x)
GOLLER: Dk.19 ve 22 Samed Ali, Dk.32 Kerem, Dk.90 Yasin (Menemen Belediyespor)
SARI KARTLAR: Kerem (Menemen Belediyespor), Kudbettin Tekin, Furkan, Emre Güney, Emre Can (Mersin İdmanyurdu)
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta zirve ortağı Menemen Belediyespor, genç kadrosuyla düşme hattında son sırada yer alan Mersin İdmanyurdu\'nu farklı geçti, maç fazlasıyla liderliği devraldı: 4-0.
Bergama 14 Eylül Stadı\'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 19 ve 22\'nci dakikalarda Samed Ali, 32\'nci dakikada Kerem ile 90\'ıncı dakikada Yasin attı. Alınan bu sonuçla iç sahada bu sezon oynadığı 6\'ncı maçı da kazanmayı başaran sarı-lacivertli ekip, puanını 26\'ya çıkardı. Mersin ise eksi 3 puanda kaldı.

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