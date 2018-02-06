Menemen Belediyespor liderliği geri almak istiyor

İZMİR, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta geçen hafta deplasmanda İnegölspor\'a 2-1 yenilerek liderliği Afjet Afyonspor\'a kaptıran Menemen Belediyespor, liderliği geri almanın hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Suat Kaya, bu hafta iç sahada Sancaktepe Belediyespor\'la karşılaşacaklarını hatırlatarak, \"Evimizde 10\'da 10 yaptık. Yine taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. Rakiplerimiz Afyonspor ve Hatayspor ise alt sıralardan kurtulma hesapları yapan takımlarla deplasmanda karşılaşacak. Biz kazandığımız sürece zirveyi bırakmayız. İnegölspor maçından gerekli dersleri çıkardık. Sancaktepe maçında gerçek kalitemizi sahaya yansıtarak, tekrar zirveye yerleşmek istiyoruz\" dedi.

İzmir ekibinde sarı kart cezalısı orta saha Taşkın forma giyemeyecek.