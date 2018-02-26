T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemen Belediyespor koptu geliyor

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) TFF 2

26 Şubat 2018 15:35

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta deplasmanda geriye düştüğü maçta Kastamonuspor 1966\'yı 3-1 mağlup eden Menemen Belediyespor, zirvede farkı açtı. Şampiyonluk yolunda yarıştığı Afjet Afyonspor\'un haftayı beraberlikle bitirmesinin ardından takipçileriyle aradaki puan farkını 4\'e çıkaran sarı-lacivertliler önemli bir avantajı eline geçirdi. Teknik direktör Suat Kaya, Kastamonuspor müsabakasını kar yağışı altında ağır bir zeminde oynadıklarını belirterek, \"İlk yarı istediklerimizi sahaya yansıtamadık ve soyunma odasına yenik girdik. Ancak futbolcularımın ikinci 45 dakikalık bölümdeki arzusu bize çok kritik galibiyeti getirdi\" diye konuştu. 
Kesinlikle şampiyonluk havasına girmediklerini belirten deneyimli teknik adam, \"Büyük konuşmak için erken. Tüm ipler bizim elimizde. Ancak çok dikkatli olmalıyız. Zorlu maçlara çıkacağız. Önümüzdeki 2 haftada üst sıralardaki önemli rakiplerimiz Keçiörengücü ve Hatayspor\'la (D) karşılaşacağız. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. İnanıyorum ki bu sınavlardan da istediğimiz skorları alırız. Amacımız İzmir\'e ve ilçemize şampiyonluk kupasını getirmek\" açıklamasını yaptı. Öte yandan Kastamonuspor 1966 ağlarını sarsan takımın en gölcü oyuncusu Samed Ali Kaya, 5 hafta sonra sevinç yaşadı. Son olarak 20 Ocak\'ta oynanan Kocaeli Birlikspor karşılaşmasında ağları sarsan Samed Ali suskunluğunu bozdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur ATIŞDHA TFFLig Kırmızı GrupKastamonusporMenemen BelediyesporAfjet AfyonsporTeknikSuat Kaya KastamonusporAncakTümZorluKeçiörengücüHataysporHerAmacımızSamed Ali KayaSonOcakKocaeli BirliksporSamed Ali

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24