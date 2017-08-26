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Spor

Menemen Belediyespor-Kocaeli Birlikspor: 4-1

BERGAMA, (DHA) STAT: 14 Eylül HAKEMLER: Sinan Dereci (xxx), Mehmet Vargün (xxx), Kemal Mavi (xxx) MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (xxx)- Veli (xxxx), Gökhan Sinanoğlu (xxx), Taşkın (xxx), Mustafa Şen (xxx), Samet (xx) (Dk

26 Ağustos 2017 23:28

BERGAMA, (DHA)
STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Sinan Dereci (xxx), Mehmet Vargün (xxx), Kemal Mavi (xxx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Amir (xxx)- Veli (xxxx), Gökhan Sinanoğlu (xxx), Taşkın (xxx), Mustafa Şen (xxx), Samet (xx) (Dk.89 Tayfun), Gökhan Ünal (xxx) (Dk.71 Eren xx), Alberk (xxx), Murat (xxx), Semih Ceylan (xx), Samed Ali Kaya (xxx) (Dk.87 Uğur)
KOCAEL BİRLİKSPOR: Onur (x)- Emirhan (x) (Dk.40 Semih Sergen x), Muhammet (xx), Yahya Kemal (xx) (Dk.85 Berat), Raif (xx), Melih (xxx), Semih (xx), Kemal (xx), Emrecan (x), Batuhan (x) (Dk.63 Yasin x), Mehmet Mustafa (xx)
GOLLER: Dk.19 Veli, Dk.44 Samed Ali Kaya, Dk.57 Mustafa Şen, Dk.60 (penaltı) Taşkın (Menemen Belediyespor), Dk.71 Melih (Kocaeli Birlikspor)
SARI KART: Samed Ali Kaya (Menemen Belediyespor)
İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta Menemen Belediyespor, açılış maçında Kocaeli Birlikspor\'u 4-1 mağlup etti..
19\'uncu dakikada Menemen Belediyespor golü buldu. Sağ kanattan kullanılan kornerde ceza sahasında topla buluşan Veli\'nin vuruşu ağlara gitti: 1-0.
44\'üncü dakikada Menemen Belediyespor farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada Samed Ali Kaya ceza yayı üzerinden sert bir şutla kaleci Onur\'u avladı: 2-0.
57\'nci dakikada gelişen Menemen Belediyespor atağında Mustafa Şen ceza sahasına girer girmez sert vurdu: 3-0.
60\'inci dakikada Menemen Belediyespor atağında Samet Ali Kaya ceza sahasında girdiği anda savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Taşkın topu ağlarla buluşturdu: 4-0.
71\'inci dakikada Menemen Belediyespor ceza sahasında yaşanan karambolde topla son buluşan Melih maçın skorunu ilan eden golü attı: 4-1.


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