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Spor

Menemen Belediyespor kendini yaktı

İZMİR, (DHA) TFF 2

09 Nisan 2018 14:56

İZMİR, (DHA)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'ta Sivas Belediyespor\'un ardından Tuzlaspor\'la da berabere kalan Menemen Belediyespor, bitime 4 hafta kala liderliği Hatayspor\'a teslim etti.
23. haftada Afyonspor\'dan koltuğu alan sarı-lacivertliler son 2 karşılaşmada 4 puan bırakarak büyük avantajı kaçırdı. Tüm ipleri Hatayspor\'un eline bırakan İzmir ekibi, rakibinin 2 puan gerisine düştü. Uzun süredir yenilgi yüzü görmeyen Menemen Belediyespor\'u beraberlikler yaktı. 
Menemen Belediyespor son 7 haftada tam 4 kez eşitliği bozamazken, yalnız 3 maçını kazanabildi. Hatayspor ise 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek müthiş bir seriye imza attı. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk için kalan 4 müsabakada Bodrumspor, Bucaspor (D), Etimesgut Belediyespor (D) ve Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Lider Hatayspor ise İnegölspor (D), Sancaktepe Belediyespor, Amed Sportif (D) ve Afjet Afyonspor\'la oynayacak

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