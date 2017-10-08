T24 LogoT24 Logo
Spor

Menemen Belediyespor-Kastamonuspor 1966: 2-1

Gökay ÖZALP / BERGAMA,(DHA) -  STAT: Bergama 14 Eylül HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Osman Kozan (xx), Ufuk Uğurlu (xx) MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Semih (xxx), Yasin (xx), Veli (xxx), Gökhan Sinanoğlu (xx), Taşkın (xxx), Samet Günhan (xx) (Dk

08 Ekim 2017 20:47

Gökay ÖZALP / BERGAMA,(DHA) - 

STAT: Bergama 14 Eylül
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Osman Kozan (xx), Ufuk Uğurlu (xx)
MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Semih (xxx), Yasin (xx), Veli (xxx), Gökhan Sinanoğlu (xx), Taşkın (xxx), Samet Günhan (xx) (Dk. 84 Cihan), Murat (xxx), Mustafa (xxx) (Dk. 90 Eren), Samed Ali (xxxx), Gökhan Ünal (xx) (Dk. 46 Kerem xx)
KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (x) - Faruk (xx), Erkan (x), Doğan Can (xx), Ümit (x), Ali Kuçik (xx) (Dk. 64 Savaş xx), Çağrı (xx), Ömer Can (x), Alican (xx), Muhammet Haşim (xxx) (Dk. 80 Tayyib x), Youssef (x) (Dk. 54 Ferit x)
GOLLER: Dk. 34 ve 63 Samed Ali (Menemen Bld) - Dk. 86 Ömer Can (Kastamonuspor)
SARI KARTLAR: Veli (Menemen Bld) - Erkan, Ömer Can, Alican (Kastamonuspor)
TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'da geçen hafta deplasmanda Afjet Afyonspor\'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan ve liderlik koltuğundan inen Menemen Belediyespor, evinde Kastamonuspor 1966\'yı 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. İzmir ekibinin gollerini 34\'üncü dakikada ve 63\'üncü dakikada Samed Ali kaydetti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 18\'e çıkarırken, Kastamonu temsilcisi 10 puanda kaldı.

13\'üncü dakikada Kastamonuspor atağında Ömer Can sağdan ceza sahasına ortaladı. Muhammet Haşim\'in vuruşunda Veli son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.
16\'ncı dakikada Taşkın ortadan getirdiği topu ceza sahasındaki Gökhan Ünal\'a çıkardı. Gökhan\'ın şert şutunda kaleci Bekir topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
26\'ncı dakikada Menemen atağında Mustafa sağdan kesti, ceza sahasındaki Gökhan Ünal\'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
34\'üncü dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Veli\'nin orta sahadan ceza alanına doldurduğu topu kaleci Bekir elinden kaçırdı. Samed Ali topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 
63\'üncü dakikada Menemenli Mustafa\'nın soldan ortasında Kastamonuspor ceza sahası karıştı. Karambolde Samed Ali topa dokunan son isim oldu: 2-0.
72\'nci dakikada Kerem sağdan aldığı topla ceza sahasına girerek sert vurdu, top üstten dışarı gitti.
80\'inci dakikada Menemen atağında soldan Yasin\'in orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
86\'ncı dakikada konuk takımdan Tayyib sağdan ceza alanına ortaladı, kale önündeki Ömer Can topu filelere yolladı: 2-1. Müsabaka Menemen Belediyespor\'un 2-1\'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GökayBERGAMADHABergamaEylül HAKEMLERYasin AvcıOsman KozanUfuk UğurluBELEDİYESPOR BayramSemihYasinVeliGökhan SinanoğluTaşkınSamet GünhanDkCihan MuratMustafaEren Samed AliGökhanKeremBekirFarukErkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24