Menemen Belediyespor-Kastamonuspor 1966: 2-1

Gökay ÖZALP / BERGAMA,(DHA) -

STAT: Bergama 14 Eylül

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Osman Kozan (xx), Ufuk Uğurlu (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Semih (xxx), Yasin (xx), Veli (xxx), Gökhan Sinanoğlu (xx), Taşkın (xxx), Samet Günhan (xx) (Dk. 84 Cihan), Murat (xxx), Mustafa (xxx) (Dk. 90 Eren), Samed Ali (xxxx), Gökhan Ünal (xx) (Dk. 46 Kerem xx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir (x) - Faruk (xx), Erkan (x), Doğan Can (xx), Ümit (x), Ali Kuçik (xx) (Dk. 64 Savaş xx), Çağrı (xx), Ömer Can (x), Alican (xx), Muhammet Haşim (xxx) (Dk. 80 Tayyib x), Youssef (x) (Dk. 54 Ferit x)

GOLLER: Dk. 34 ve 63 Samed Ali (Menemen Bld) - Dk. 86 Ömer Can (Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Veli (Menemen Bld) - Erkan, Ömer Can, Alican (Kastamonuspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup\'da geçen hafta deplasmanda Afjet Afyonspor\'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan ve liderlik koltuğundan inen Menemen Belediyespor, evinde Kastamonuspor 1966\'yı 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. İzmir ekibinin gollerini 34\'üncü dakikada ve 63\'üncü dakikada Samed Ali kaydetti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler puanını 18\'e çıkarırken, Kastamonu temsilcisi 10 puanda kaldı.

13\'üncü dakikada Kastamonuspor atağında Ömer Can sağdan ceza sahasına ortaladı. Muhammet Haşim\'in vuruşunda Veli son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

16\'ncı dakikada Taşkın ortadan getirdiği topu ceza sahasındaki Gökhan Ünal\'a çıkardı. Gökhan\'ın şert şutunda kaleci Bekir topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

26\'ncı dakikada Menemen atağında Mustafa sağdan kesti, ceza sahasındaki Gökhan Ünal\'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34\'üncü dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Veli\'nin orta sahadan ceza alanına doldurduğu topu kaleci Bekir elinden kaçırdı. Samed Ali topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

63\'üncü dakikada Menemenli Mustafa\'nın soldan ortasında Kastamonuspor ceza sahası karıştı. Karambolde Samed Ali topa dokunan son isim oldu: 2-0.

72\'nci dakikada Kerem sağdan aldığı topla ceza sahasına girerek sert vurdu, top üstten dışarı gitti.

80\'inci dakikada Menemen atağında soldan Yasin\'in orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

86\'ncı dakikada konuk takımdan Tayyib sağdan ceza alanına ortaladı, kale önündeki Ömer Can topu filelere yolladı: 2-1. Müsabaka Menemen Belediyespor\'un 2-1\'lik üstünlüğüyle sona erdi.