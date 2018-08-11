Menemen Belediyespor ışık verdi

Menemen Belediyespor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3-2

İZMİR, (DHA)

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar\'da sürdüren 2\'nci Lig ekipleri Menemen Belediyespor ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'u hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın kazananı 3-2\'lik skorla Menemen Belediyespor oldu. Sarı-Lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 2\'nci dakikada Ali Özgün, 52\'nci dakikada Serhat Baştan ve 84\'üncü dakikada Vedat Erçin atarken Bodrum\'un golleri 37\'nci dakikada Muhammet Aran ve 44\'üncü dakikada Batuhan kaydetti.

Menemen\'de teknik direktör Suat Kaya, takımının performansından memnun olduğunu söyledi.

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