Menemen Belediyespor-İnegölspor: 5-1

BERGAMA, (DHA)

STAT: 14 Eylül

HAKEMLER: Yiğit Peşin (x), Ejder Yapıcı (x), Boran Turhan (xx)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xxx) - Semih (xxx), Veli (xx), Gökhan Sinanoğlu (xx), Yasin (xx), Murat Erdemir (xxx), Taşkın (xxx), Samet Günhan (xxx), Mustafa (xxx), Samed Ali (xxxx), Gökhan Ünal (x) (Dk. 26 Kerem xxx)

İNEGÖLSPOR: Şener (x)-Kemal (x), Bilal (x) (Dk. 6 Enes xx), Emirhan (x), İsa (xx), Emrah (x), Sinan (xx), Ertuğrul (xx), Kenan (x), Raif (xx), Enes Ata (xx)

GOLLER: Dk 7 Enes Ata (İnegölspor), Dk. 58 ve 84 Samed Ali, Dk. 62 Mustafa, Dk. 70 Kerem, Dk. 72 (Pen.) Taşkın

SARI KARTLAR: Taşkın, Kerem (Menemen Belediyespor)

İKİNCİ Lig Kırmızı Grup\'ta ilk iki maçını kazanarak liderlik koltuğuna oturan Menemen Belediyespor, ilk yarısını 1-0 yenik kapattığı karşılaşmada İnegölspor\'u son yarım saatte attığı gollerle 5-1 yenerek 3\'te 3 yapıp, 9 puanla zirvedeki yerini korudu. Menemen İlçe Stadı bakımda olduğu için Bergama 14 Eylül Stadı\'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertli ekibin gollerini 58 ve 84. dakikalarda Samed Ali, 62\'de Mustafa, 70\'te Kerem ve 72. dakikada penaltıdan Taşkın attı. Konuk takımınh tek sayısını 7. dakikada Enes Ata kaydetti.

7. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Kemal\'ın ortasını Enes Ata filelere gönderdi: 0-1.

58. dakikada Menemen Belediyespor skoru eşitledi. Sağ çaprazdan hareketlenen Samed Ali ceza sahasına girer girmez sert bir şutla ağları havalandırdı: 1-1.

62. dakikada Menemen öne geçti. Murat\'ın ortasını ceza alanında kontrol eden Mustafa soğukkanlı bir vuruşla Şener\'i avladı: 2-1.

70. dakikada seri çalımlarla İnegöl ceza sahasına giren Kerem sert bir şutla durumu 3-1 yaptı.

72. dakikada Menemen Belediyespor Kerem\'in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Atışı kullanan Taşkın topla kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 4-1.

84. dakikada gelişen Menemen Belediyespor atağında Samet Günhan\'ın ortasında topu filelere gönderen Samed Ali maçın skorunu ilan etti: 5-1.